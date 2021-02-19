بوتين : روسيا تدعم جهود سلطات فنزويلا لتعزيز سيادة البلاد

وأفاد الكرملين، فى بيان، بأن بوتين ومادورو أجريا اليوم الجمعة، محادثات هاتفية حيث تطرقا "بطريقة بناءة وودية إلى القضايا الملحة لتطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وفنزويلا".
وأضاف البيان ان الرئيسين ركزا "اهتماما خاصا على التعاون فى مجال مكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا"، حيث أعرب مادورو فى هذا السياق عن شكره على بدء توريدات لقاح "سبوتنيك V" الروسى إلى فنزويلا فى فبراير الحالى.
كما أطلع مادورو بوتين على "الأوضاع الحالية فى الجمهورية، بما فى ذلك فى سياق الضغوط التى تتم ممارستها على فنزويلا من الخارج.
وذكر الكرملين أن بوتين أعرب عن دعم بلاده "لجهود السلطات الفنزويلية الرامية إلى تعزيز سيادة البلاد".
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