الأمير هارى وزوجته ميجان يعلنان انفصالهما نهائيا عن العائلة المالكة

جدة - نرمين السيد - قال قصر بكنجهام، اليوم الجمعة، إن الأمير هارى وزوجته ميجان انفصلا بشكل نهائى وأخير عن العائلة المالكة البريطانية، حيث أبلغا الملكة إليزابيث بأنهما لن يعودا كعضوين عاملين فى العائلة، بحسب وكالة "رويترز".





وكان هارى وميجان قد أعلنا فى يناير 2020، على نحو مفاجئ، انفصالهما عن العائلة وسعيهما لمستقبل جديد فى الولايات المتحدة.

وأصبح الانفصال رسميا الآن بعد مناقشات مع الملكة إليزابيث. ووفقا لذلك ستسترد الملكة كافة الألقاب العسكرية الفخرية التى حصل عليها الزوجان وكذلك المنظمات التى كانت خاضعة لرعايتهما بصفتهما الملكية، وستعيد توزيعهما على أفراد آخرين فى العائلة المالكة.

وقال القصر "أكد دوق ودوقة ساسكس لجلالة الملكة أنهما لن يعودا كعضوين عاملين فى العائلة المالكة".

وأضاف "على الرغم من أن الجميع يشعر بالأسف لقرارهما فإن الدوق والدوقة يظلان عضوين محبوبين بشدة فى العائلة".

وقال هارى وميجان إنهما سيظلان ملتزمين بخدمة بريطانيا.

ومن المنتظر أن يخرجا عن صمتهما بشأن انفصالهما عن العائلة المالكة خلال مقابلة مع أوبرا وينفرى الشهر المقبل.

وقال القصر "كتبت الملكة مؤكدة أن التخلى عن أعمال العائلة المالكة يعنى عدم إمكانية المواصلة فى أداء المسؤوليات والواجبات المصاحبة لحياة الخدمة العامة".

وانتقل هارى (36 عاما) وميجان (39 عاما) للعيش فى ولاية كاليفورنيا الأمريكية مع طفلهما آرتشى، سعيا لحياة أكثر استقلالا وهربا من الإعلام البريطانى. وأعلن الزوجان يوم الأحد أنهما فى انتظار مولودهما الثانى.