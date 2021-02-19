ألمانيا تتعهد بمبلغ 1.5 مليار يورو إضافى لبرنامج التطعيم العالمى ضد كورونا

وقال مسؤول أوروبى، فى وقت سابق من اليوم الجمعة، إن الاتحاد الأوروبى سيعلن خلال اجتماع مجموعة السبع مضاعفة مساهمته فى نظام التطعيم ضد فيروس كورونا، والمعروف بـ "كوفاكس"، لتصل إلى مليار يورو.
وأشار إلى أنه من المقرر أن تعلن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، خلال الاجتماع، عن تبرع الاتحاد بمئة مليون يورو كمساعدات إنسانية لدعم حملة التطعيم فى إفريقيا.
ومن المتوقع أن يعد الرئيس الأمريكى جو بايدن، اليوم الجمعة، خلال هذا الاجتماع بتقديم أربعة مليارات دولار لدعم آلية كوفاكس التابعة للأمم المتحدة، والتى أسستها منظمات عدة بما فيها منظمة الصحة العالمية، حسبما أعلن البيت الأبيض الخميس.
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