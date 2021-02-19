ميركل : لن ننتصر على كورونا إلا بعد تطعيم جميع سكان الأرض

جدة - نرمين السيد - قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الجمعة، إن البشرية لن تهزم جائحة فيروس كورونا المستجد "إلا في حال تطعيم جميع سكان الأرض" ضد العدوى، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".





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