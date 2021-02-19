غابت الإنسانية.. 3 أشخاص يحرقون طفلا سعوديا بسبب موبايل.. وتحرك عاجل من السلطات

أصدرت شرطة منطقة جازان السعودية، بيانا مقتضبًا، أعلنت فيه أنه تم تحديد المتسبب في إيذاء أحد الأطفال وحرقه، حيث أشار البيان إلى أن المتسبب في ذلك، أحد أقارب الطفل.
ولفتت الشرطة السعودية، إلى أنه جرى القبض على الجاني، وإحالته للنيابة العامة.
وبدوره كشف والد الطفل المحروق بمنطقة جازان، عن سبب تعرض ابنه للضـرب والحرق، حيث قال إن ذلك يرجع لخلاف اندلع بينه وبين مجموعة من أقاربه على هاتف جوال.
وبحسب صحيفة المناطق السعودية، فقد بين والد الطفل، أن 3 أشخاص اعتدوا على ابنه بالضـرب المبرح والحرق في أنحاء متفرقة من جسمه، وأنه لا يزال يتلقى العلاج في المستشفى وحالته مستقرة.
وكشف الوالد عن عمر ابنه، حيث بين أنه يبلغ من العمر 13 عاما، وأن من قاموا بضـربه، يكبرونه، وجميعهم متزوجون، كما أن جميع المعتدين في قبضة رجال الأمن.
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