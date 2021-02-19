تورط ضباط من الشرطة الأمريكية في اقتحام مبنى الكونجرس

أوقفت السلطات الأمريكية، 6 ضباط من شرطة الكابيتول عن العمل، كما يجري التحقيق مع نحو 30 آخرين بسبب أفعالهم فيما يتعلق بأعمال الشغب يوم اقتحام مبنى الكونجرس في السادس من يناير الماضي.
وذكرت إدارة شرطة الكابيتول في بيان إنه يجري التحقيق مع 35 ضابطا على خلفية سلوكهم يوم اقتحام المبنى، موضحة أنهم سيواجهون الإجراءات التأديبية المناسبة، وفقا لموقع "ذا هيل".
وبحسب التقارير، يبحث المحققون في منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، ومزاعم حول مشاركة الضباط وتورطهم في أعمال الشغب.
وأكدت شرطة الكابيتول في وقت سابق، أنها تحقق في تصرفات بعض ضباطها، حيث يعتقد أنهم انتهكوا لوائح وسياسات الإدارة.
واقتحم مجموعة من أنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مبنى الكابيتول في العاصمة واشنطن يوم 6 يناير الماضي، بينما كان الكونجرس يستعد للتصويت على فوز جو بايدن بانتخابات الرئاسة.
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