يبحث علاقة إدارة بايدن بالشرق الأوسط.. حاكم عربي يشارك في مؤتمر دولي

أفادت وكالة عمون الاردنية بأن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني سيشارك في مؤتمر دولي يعقده معهد بروكنجز في واشنطن افتراضيًا، في الفترة بين 22- 26 من الشهر الحالي، تحت عنوان "الشرق الأوسط والإدارة الأمريكية الجديدة".
وأشارت الوكالة الاردنية ان معهد بروكنجز، الذي تأسس عام 1916، يعد أحد أهم مراكز الأبحاث المؤثرة في دوائر صنع القرار في العالم، ويختص في شؤون السياسات الدولية، والدراسات والأبحاث، وموضوعات الاقتصاد العالمي والتنمية.
وبينت الوكالة إن الملك عبد الله كان المتحدث الرئيسي في حفل إطلاق مركز سياسات الشرق الأوسط في معهد بروكنجز عام 2002.
وذكرت الوكالة إن المؤتمر، الذي يعقد بمشاركة رؤساء دول ومسؤولين حكوميين ودبلوماسيين وخبراء وباحثين وأكاديميين، يأتي في إطار جهود تعزيز التواصل وبناء التفاهم بين صناع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حول أبرز التحديات والقضايا التي تواجه المنطقة.
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