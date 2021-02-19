أصدرت هيئة الصحة بإمارة دبي، قرارا عاجلا بتمديد إيقاف العمليات الجراحية العلاجية الاختيارية غير الضرورية، حتى 20 مارس المقبل، قابلة للتجديد.
وأوضحت الهيئة في بيان لها منذ قليل أن ذلك يأتي في إطار التدابير الاحترازية الرامية إلى التصدي لفيروس كورونا (كوفيد-19).
وقامت الهيئة بتوزيع قرارها على جميع المستشفيات ومراكز جراحة اليوم الواحد المرخصة من قبلها.
وشددت الهيئة على ضرورة تضافر الجهود وضمان استعداد القطاع الصحي في الإمارة لتقديم الرعاية الصحية المطلوبة للحالات المرضية، مؤكدة علي أهمية اتخاذ كل ما يلزم لضمان التقيد التام بهذه الإجراءات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حتى 20 مارس.. قرار إماراتي عاجل بسبب كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.