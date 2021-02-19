ميركل: لن نقضي على جائحة كورونا إلا في هذه الحالة

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن العالم لن يهزم جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19" إلا بعد تطعيم جميع السكان ضد المرض.

وأضافت ميركل خلال كلمتها بمؤتمر لقادة مجموعة الدول السبع الكبرى أن برنامج "كوفاكس" الخاص بتوزيع اللقاحات "يجب أن يحصل على اللقاحات في أسرع وقت".

وأشارت إلى أن ألمانيا والدول الغنية الأخرى قد تحتاج إلى إعطاء بعض مخزونها من اللقاحات للدول النامية، لأن تطعيم العالم بأسره هو وحده الكفيل بإنهاء جائحة فيروس كورونا.

في سياق آخر، أشارت ميركل إلى أن بلادها ستعمل على إحياء المفاوضات بشأن الاتفاق النووي الإيراني، مضيفة أنها تحدثت مع الرئيس حسن روحاني قبل بضعة أيام.