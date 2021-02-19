جوتيريش يدعو إلى وضع خطة لتوزيع لقاحات كورونا عالميا

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى وضع خطة لتوزيع لقاحات كورونا على الجميع، مؤكدًا أن العالم يواجه الآن تحديات أكبر وأكثر تعقيدًا.

وقال جوتيريش، خلال مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن، "علينا الآن تعزيز الجهود العالمية لمكافحة جائحة كورونا ويجب إتاحة لقاحات كورونا في كل دول العالم".

وحذرت منظمة الصحة العالمية، دول العالم من التراخي في إجراءات منع تفشي فيروس كورونا المستجد، مع انخفاض معدل الإصابات في العالم.

وقالت المديرة الفنية لبرنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، ماريا فان كيرخوف، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الخميس وفق روسيا اليوم: "الوقت الحالي ليس ملائما للتخلي عن الحذر".

وأضافت: "من غير الممكن أن نلقي بأنفسنا مرة أخرى في موقف عودة الحالات للزيادة".

وأعلنت منظمة الصحة العالمية انخفاض معدل الإصابات بالفيروس خلال الأسابيع الماضية، وسط تفاؤل من إمكانية إيجاد مخرج من الأزمة.

ووصلت حصيلة الحالات اليومية بفيروس كورونا الثلاثاء لأدنى مستوى منذ منتصف أكتوبر، مع تشديد غالبية دول العالم من الإجراءات الاحترازية.