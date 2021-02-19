طرق تحميل لعبة فورت نايت للكمبيوتر وللأندرويد للأجهزة الغير مدعومة

أسهل طريقة لتحميل لعبة فورت نايت للكمبيوتر و الأجهزة الأخرى، يبحث الكثير من الأشخاص عن خطوات تحميل لعبة فورت نايت على الكمبيوتر وعلى الأجهزة المحمول المختلفة، فهذه اللعبة من الألعاب المفضلة لدي الكثير من الأشخاص حول العالم، حيث صدرت هذه اللعبة في عام 2017 ونالت على شهرة كبيرة جعلت كل من يتابعها يدمنها بشكل كبير، فهي تحتوي على الكثير من المنافسة، وإليكم أسهل طريقة لتحميل لعبة فورتنايت.

تحميل لعبة فورت نايت للكمبيوتر

ونظرا لان اللعبة تم حذفها من متجر جوجل بلاي يبحث الكثير من المستخدمين عن أسهل طريقة تحميل لعبة فورت نايت للكمبيوتر بخطوات سهلة وبسيطة وهذا ما سنوفره إليكم من خلال الخطوات التالية:

تحميل لعبة Fortnite للاندرويد APK

في البداية قم بالذهاب إلى الموقع الخاص والرسمي بلعبة فورتنايت https://fortnite.ar.uptodown.com/android/download، ثم اختيار خانة التحميل بعد ذلك قم بالانتظار عدد من الدقائق حتى ينتهي التحميل و بعدها قم بتشغيل ملف APK ثم عليك اتباع باقي التعليمات التي تظهرها اللعبة أمامك حتى تقوم بالتنصيب بشكل كامل وصحيح مئة في المئة، على أن يكون التنصيب بشكل يدوين بعد ذلك قم بالذهاب إلى قائمه التطبيقات واختار منها تشغيل لعبة فورت نايت ثم ابدأ اللعب، ويراعى أن يكون جهازك يدعم برامج تشغيل اللعبة.

أداة تثبيت Fortnite فورت نايت

كما يمكنكم تحميل لعبة فورت نايت من خلال أداة التثبيت الخاصة بلعبة فورتنايت والتي وفرتها إليكم الشركة المنتجة للعبه وهي إيبك جيمز، حيث تتوافق هذه الأداة مع كافه هواتف الاندرويد والايفون والكمبيوتر ويتم تحميلها من خلال الخطوات التالية:

قم بالذهاب إلى الصفحة الخاصة باللعبة.

ثم قم باختيار تحميل Epic Games App.

ثم عليك الموافقة على تحميل اللعبة و تحميل الملف الخاص بها.

عليك الانتظار قليلا ثم قم بتشغيل الملف تنصيبه بشكل يدوي.

بعد ذلك قم بتشغيل لعبة ابيك جيمز والضغط على كلمة تحميل فورتنايت ،انتظر قليلا حتى يتم تحميل اللعبة، وسيتم تنصيبها بشكل تلقائي، وفي النهاية تكون حصلت عليها تحميل فورت نايت الكمبيوتر وأجهزة الأندرويد بشكل مجاني.