كيف اسجل في تطبيق توكلنا وخدمات توكلنا تسجيل دخول

كيف اسجل في تطبيق توكلنا يعتبر من أكثر الأسئلة المطروحة من قبل الأفراد من داخل المملكة العربية السعودية وذلك رغبة منهم في الاستفادة من الخدمات والمميزات المقدمة من وزارة الصحة وبعض الهيئات الحكومية والتي يتم الحصول عليها من خلال تسجيل دخول توكلنا ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على طريقة استخدام برنامج توكلنا وكذلك طريقة التسجيل في تطبيق توكلنا.

كيف اسجل في تطبيق توكلنا

للإجابة على سؤال العديد من الأفراد عن كيف اسجل في تطبيق توكلنا يجب أن يقوم الشخص بالحصول على رابط التسجيل في توكلنا ومن خلال بعض الخطوات الميسرة يمكن معرفة طريقة التسجيل والحصول على الخدمات المقدمة من تطبيق توكلنا.

طريقة التسجيل في تطبيق توكلنا

يمكن للأفراد الحصول على تطبيق توكلنا من خلال بعض من الإصدارات المتاحة على توكلنا ويب ومن الضروري اختيار الإصدار المناسب للجوال المستخدم من قبل الأفراد وبعد ذلك يتم إتباع الخطوات التالية للتسجيل:

يجب الدخول على التطبيق من خلال الجوال المستخدم، والضغط على كلمة تسجيل جديد.

يجب إدخال بعض المعلومات الشخصية التي يتم طلبها من خلال البرنامج كرقم الهوية، وكذلك تاريخ الميلاد.

يتم إدخال رقم الجوال الخاص بالمستخدم ويقوم الموقع بعد ذلك بإرسال رمز تحقيق يتم كتابته داخل البرنامج للاستمرار في عملية التسجيل.

يطلب بعد ذلك التطبيق تحديد محل الإقامة للمستخدم ويجب أن يتم تحديده بصورة دقيقة من خلال تفعيل خاصية تحديد المواقع في الجوال حيث أن تغيير محل الإقامة لا يتم إلا مرة واحدة بالشهر.

يتم بعد ذلك طلب بعض المعلومات الخاصة بصحة المستخدم ويجب الإجابة عليها بصورة صحيحة.

يقوم المستخدم بتحديد التابعين والمكفولين الموجودين معه في نفس محل الإقامة.

طريقة استخدام تطبيق توكلنا

يستطيع الأفراد من خلال توكلنا تسجيل دخول الاستفادة من المعلومات المقدمة من البرنامج وإتباع التعليمات المسجلة فيه لضمان الحفاظ على صحة الأفراد داخل المملكة، ويسمح للأفراد باستخدام البرنامج للحصول على التصاريح الخاصة لهم كتصريح التموين للذهاب إلى أماكن لشراء بعض المنتجات أثناء فترة المنع ويكون هذا التصريح داخل الحي الخاص بهم فقط وفي حالة تجاوز العنوان المسجل في التصريح يكون المواطن مخالفًا.