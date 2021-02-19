كأس السعودية 2021 العالمي يجمع أبرز الخيالة الدوليين بالمملكة اليوم

كأس السعودية 2021 العالمي ، المقرر انعقاده في يومي 19 و20 من فبراير الجاري لعام 2021م، والذي تقدر جائزته 20 مليون دولار أميريكي منفردًا على الأرضية الرملية، وهو ما تم في النسخة الأولى من كأس السعودية 2020م، والذي شارك به صفوة مميزين منهم ماكسيموم سيكورتي، و أيضًا بن بطل، وميدنايت بيسو، وماتشو جوستو، وتيسايتوس، تحت إشراف صفوة من المدربين العالميين، والذين لهم تاريخ ثقيل ومميز في سباقات السرعة حول العالم، ومن المقرر في النسخة الثانية لكأس السعودية 2021م، أن تضم مدربين عالميين، منهم العالمي بوب بافرت، أفضل مدربي خيل السباقات في تاريخ السباقات الأمريكية، والذي حقق لقب التاج الثلاثي الأمريكي، مرتين مع البطل العالمي أمريكان فيرو، والبطل جستفاي، على مدار 3 سنوات.

والجدير بالذكر أن كأس السعودية 2021 م، العالمي للخيل والمدربين، تأتي معه الطموحات السعودية في انتزاع أفضل الألقاب لهذا الموسم، من خلال مشاركة مدربين وطنيين أبرزهم عبد الله بن مشرف، مع جواده غير المهزوم سعوديًا جريت سكوت، المملوك لسمو الأمير فيصل بن خالد، كما تأتي أيضًا المشاركة المميزة للمدرب شالح العضياني، مع جواده البطل الزحزاح، المملوك لأبناء الشريف هزاع العبدلي، وهو يعتبر أول جواد منتج محليًا، يشارك في الشوط الرئيسي لكأس السعودية، ولا نغفل عن الدور المهم للقائمين على شؤون المملكة، والذين أولوا الاهتمام الكامل للقطاع الرياضي بالمملكة، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وفخامة سمو عهده الأمير محمد بن سلمان، والذي سبق وأصدر قرار سباقات كأس السعودية العالمي رسميًا بالزي الوطني ، والاهتمام الذي أولوه لتنظيم جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1، ضمن استراتيجية ورؤية المملكة 2030م، والتي ستجعل المملكة في مصاف الدول العالمية في شتى المجالات.

المدرب الأميريكي العالمي بوب بافرت في كأس السعودية 2021

وكما ذكرنا سابقًا عن المدرب الأميريكي العالمي بوب بافرت، والذي لم تقف نجاحاته على الساحة الأميريكة فقط، بل له بصمات بالمملكة العربية السعودية، حيث كان مدرب الجواد أروقيت، المملوك للأمير الراحل خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن، والذي فاز بجائزة كأس دبي العالمي عام 2017م، وفي كأس السعودية 2021، بوب بافرت هو مدرب الجواد المرشح شارلتان.

المدرب العالمي البريطاني جون جوسدن

كما يعد أيضًا المدرب العالمي البريطاني جون جوسدن، واحد من أهم مدربي العالم الذين وضعوا بصماتهم بالمملكة، بعد تحقيق العديد من النجاحات بجياد مثلت المملكة في سباقات أوروبية عظيمة، أهمها كأس قوس النصر للفئة الأولى بفرنسا، بالجواد كينج مان، والفرس الشهيرة أنيبل، وقد لقب جون جوسدن بلقب بطل المدربين، في بريطانيا عى مدار 4 أعوام متتالية،آخرها عام 2019 م، وفي كأس السودية 2021م، يحضر جون جوسدن الجواد مشرف، المملوك للأمير عبدالرحمن الفيصل، وهو من أشهر جياد السباق.

المدرب العالمي الأميريكي ستيفن اسموسن

وعن المدرب الأمريكي العالمي ستيفن اسموسن، يأتي برفقة الجواد ماكس بلاير، وعن المدرب ستيفن اسموسن، له أيضًا بصمات لن تنسى في الإشراف على تدريبات البطل العالمي كيرلن، ونجاحاته في البريكنس ستيكس، والبريدرزكب كلاسيك، وكأس دبي العالمي، وإشرافه على جن رنر، آخر الجياد المميزة، والذي تخطى به سباق الموسم دون خسائر، وحقق كأس البريدرزكب كلاسيك، والبيقاسوس كب للفئة الأولى، وتم تكريم المدرب ستيفن اسموسن في العديد من المناسبات، كما حصل على لقب الاكليبس كأفضل مدرب للعامين 2008م، 2009م.

المدرب العالمي الأميريكي براد كوكس

وسوف ينضم إلى سباق كأس السعودية 2021م، المدرب العالمي الأميريكي براد كوكس، والذي له أيضًا جولات ونجاحات مميزة، خلال أول مشاركاته بالأشواط الكلاسيكية، وفوزه بسباق الكنتاكي أوكس، مع الفرس مونامي جيرل، والتي حقق معها أيضًا شوط البريدرزكب ديستاف، في الموسم الماضي، وخروجه منه بثلاثة جوائز مميزة، منها جائزة الايكليبس، كأفضل مدرب لعام م2020، وسوف يأتي المدرب العالمي الأميريكي براد كوكس، لكأس السعودية 2021، مع البطل نيكس جو، وأيضًا مع بطل كأس البيقاسوس، والبريدرزكب مايل.

وقد انطلق اليوم الجمعة 19 فبراير 2021م، على ميدان الملك عبد العزيز للفروسية في الرياض، بطولة كأس السعودية 2021، في نسخته الثانية الأغلى بالعالم، والتي تقدر بجوائز تبلغ 30,5 مليون دولار أمريكي، برعاية سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وقد ذكر الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس هيئة الفروسية، ورئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل، أن رعاية ولي العهد لهذه الفعالية العالمية المقامة على أرض المملكة السعودية للعام الثاني، يعد حرصًا منه على تكون المملكة وجهة الرياضات العالمية، وذلك وفق برامج رؤية 2030.