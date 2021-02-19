الكويت تسجل 976 إصابة جديدة بكورونا
أعلنت دولة الكويت اليوم تسجيل 976 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة بها إلى 182460 حالة إلى جانب 7 حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الآن 1034 حالة.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن وزارة الصحة في الكويت قولها إن عدد من يتلقون الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 148 حالة ليصبح المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بالمرض ولا تزال تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 11100 حالة.
وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 920 إصابة في الساعات الـ24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات للشفاء في الكويت 170326 حالة.
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