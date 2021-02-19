أخبار اليمن : 114 خرقاً للهدنة الأممية بالحديدة خلال 24 ساعة

114 خرقاً للهدنة الأممية بالحديدة خلال 24 ساعةارتكبت قوى العدوان 114 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، أن من بين الخروقات محاولة تسلل في حيس واستحداث تحصينات قتالية في التحيتا وقرب شارع الخمسين.

وأشار المصدر إلى أن خروقات قوى العدوان شملت أيضاً 3 غارات لطيران تجسسي على حيس وتحليق 13 طائرة تجسسية في أجواء كيلو16 والمدينة والفازة والجبلية والدريهمي والجاح، و13 خرقًا بقصف مدفعي و82 خرقًا بالأعيرة النارية المختلفة.