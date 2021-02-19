الأمم المتحدة تدعو لوقف إطلاق النار بمناطق الصراعات لإيصال اللقاحات إليها

جدة - نرمين السيد - وجدد جوتيريش -فى كملته بمؤتمر ميونخ للأمن، الذى يعقد اليوم افتراضيا- نداءات وقف إطلاق النار فى كل أماكن النزاع، مطالبا بإتاحة لقاحات كورونا فى كل دول العالم.

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة "نريد تفعيل خطة لإيصال اللقاحات إلى كل أنحاء العالم".