الاتحاد الأوروبى : الاتفاق النووى مع إيران يعيش لحظة حاسمة 

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث الرسمى باسم هيئة السياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى، بيتر ستانو، فى حديث لوكالة "نوفوستى" الروسية، اليوم الجمعة، إن مفوض التكتل السامى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيف بوريل، مستعد، كمنسق اللجنة المشتركة المعنية بخطة العمل الشاملة المشتركة الخاصة بالاتفاق النووى، لدعوة أطرافه والولايات المتحدة، التى انسحبت من الصفقة عام 2018، "للمشاركة فى مشاورات غير رسمية من أجل مناقشة الإجراءات اللاحقة".

وأشار ستانو إلى أن الاتفاق النووى "يعيش حاليا لحظات حاسمة"، مشددا على أن "الاتحاد الأوروبى يخوض مفاوضات مكثفة مع أطراف خطة العمل الشاملة المشتركة والولايات المتحدة".

وأوضح أن الاتحاد الأوروبى يرحب بردود الأفعال الأولى الإيجابية على مبادرته لإجراء مثل هذه المشاورات، مبينا أن العمل لا يزال جاريا على تنظيمها.

وأبلغ وزير الخارجية الأمريكى، أنتونى بلينكن، أمس الخميس، بريطانيا وفرنسا وألمانيا بأن إدارة رئيس الولايات المتحدة، جو بايدن، مستعدة للتفاوض مع إيران بشأن عودة البلدين للالتزام بالاتفاق النووى الموقع عام 2015 والذى يستهدف منع طهران من تطوير سلاح نووى.

وأعلن مسؤولون أمريكيون أن إدارة بايدن سحبت عبر رسالة لمجلس الأمن الدولى إعلان الرئيس السابق، دونالد ترامب، حول إعادة فرض كل العقوبات الأممية على إيران فى سبتمبر 2020، كما خففت قيود السفر المفروضة على دبلوماسيى البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة.