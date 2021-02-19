بايدن يعلن العودة لاتفاقية باريس للمناخ ويتعهد بـ 2 مليار دولار لدعم كوفاكس

جدة - نرمين السيد - أعلن الرئيس الأمريكى جو بايدن، اليوم الجمعة، عودة الولايات المتحدة إلى اتفاقية باريس للمناخ، مشددا على أن بلاده مصممة على استعادة ثقة أوروبا، حسبما أفادت شبككة "سكاى نيوز".





وأضاف بايدن خلال كلمته بمؤتمر ميونخ للأمن، إن واشنطن تعهدت بتقديم 2 مليار دولار لدعم آلية كوفاكوس لتوزيع اللقاحات ضد فيروس كورونا. وتابع بايدن "أمام العالم مجموعة من التحديات.. سنعمل مع شركائنا فى العالم للتصدى إلى التحديات التى نواجهها". وأكد الرئيس الأمريكى أن الولايات المتحدة عادت ولن ننظر إلى الوراء.

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