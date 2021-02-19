عاجل .. بايدن : يجب أن نتحضر لمنافسة طويلة مع الصين

جدة - نرمين السيد - وأضاف بايدن خلال كلمته بمؤتمر ميونخ للأمن، أنه يجب أن ندافع عن الديمقراطية، موضحا "أؤمن بأن على الديمقراطية أن تسود".

وتابع بايدن "لن نسمح لداعش بالتوسع من جديد وتهديد الولايات المتحدة".

ولفت بايدن إلى "مهمتنا فى العراق حيوية لمواجهة تنظيم داعش.. ونسعى لأن لا تتحول أفغانستان إلى منطلق لتنظيم القاعدة".