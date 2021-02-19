وجهت الصحة الكويتية، نداء عاجلا للمواطنين، حذرت فيه من زيادة منحنى الإصابات بفيروس كورونا المستجد، والتي تشهد ارتفاعًا ملحوظًا، داعية إلى ضرورة التحلي بالمسؤولية المجتمعية، والتعاون في الالتزام بالاشتراطات الصحية للسيطرة على هذا الوباء.
وناشدت الوزارة، الجميع، بضرورة الأخذ بسبل الوقاية كافة وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني.
وأعلنت وزارة الصحة الكويتية في بيان لها اليوم ، عن تسجيل 976 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات ال24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المسجلة في البلاد منذ بداية الجائحة وحتى الآن إلى 182460.
كما سجلت الصحة الكويتية 7 حالات وفاة خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد منذ بداية الأزمة وحتى الآن إلى 1034 حالة.
وأشارت الوزارة الكويتية إلى أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 148 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بالمرض، ولا زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 11100 حالة.
كما بلغ عدد المسحات التي تم إجراؤها في الساعات الـ24 الماضية 10016 مسحة، ليرتفع اجمالي الفحوصات 1718097 فحصًا.
وكانت الوزارة أعلنت شفاء 920 حالة من الإصابة بالفيروس في الساعات ال24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين في البلاد إلى 170326 حالة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العدد اليومي اقترب من 1000 إصابة .. نداء عاجل من الصحة الكويتية للمواطنين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.