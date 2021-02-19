الجيش الأردني: مقتل شخصين خلال محاولة تهريب مخدرات من سوريا إلى الأردن

أعلن الجيش الأردني، اليوم الجمعة، مقتل شخصين على الحدود مع سوريا خلال محاولة تهريب مخدرات إلى الأردن.

وقال مصدر مسؤول بالقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية إن الجيش تمكن من قتل شخصين وإلقاء القبض على ثالث أثناء محاولة مجموعة من الأشخاص التسلل وتهريب كميات من المخدرات من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، بحسب وكالة "بترا" الأردنية.

وأكد المصدر أن المنطقة العسكرية الشرقية وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات أحبطت، اليوم الجمعة، وعلى إحدى واجهاتها محاولتي تسلل مجموعة من الأشخاص وتهريب كميات من المخدرات من الأراضي السورية إلى الأردنية.

وأضاف المصدر أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك مما أدى إلى مقتل شخصين وإلقاء القبض على شخص ثالث وتراجع البقية إلى داخل العمق السوري.

وأشار إلى أنه وبعد تفتيش المنطقة تم ضبط (1262) كف حشيش و(100) الف حبة كبتاجون وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وشدد على أن القوات المسلحة الأردنية ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.