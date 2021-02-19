‏بعد مصر.. دولة عربية تسجل هزة أرضية بقوة 3.4 درجة

أفادت وكالة أنباء واعد العراقية بان المراصد الزلزالية العراقية رصدت حدوث هزة أرضية بقوة "3.4" درجات على مقياس ريختر شمال شرقي قضاء "خانقين" بمحافظة ‎ديالى العراقية دون الحديث عن إصابات أو خسائر .

وكانت محطات الشبكة المصرية للزلازل قد رصدت صباح اليوم هزة أرضية بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر جنوب غرب الصحراء الغربية وعلى بعد 300 كم شمال غرب مدينة أبوسمبل بأسوان

وقال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية الدكتور جاد القاضي، في بيان، إن إحداثيات الهزة الأرضية وقعت على خط عرض 22.91 درجة شمالًا، وخط طول 28.71 درجة شرقًا، وعلى عمق 12 كم.

كما لفت إلى أنه لم يرد إلى المعهد أي بلاغ عن حدوث إصابات أو خسائر في المنشآت حتى الآن جراء تلك الهزة.