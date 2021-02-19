أفادت وكالة أنباء واعد العراقية بان المراصد الزلزالية العراقية رصدت حدوث هزة أرضية بقوة "3.4" درجات على مقياس ريختر شمال شرقي قضاء "خانقين" بمحافظة ديالى العراقية دون الحديث عن إصابات أو خسائر .
وكانت محطات الشبكة المصرية للزلازل قد رصدت صباح اليوم هزة أرضية بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر جنوب غرب الصحراء الغربية وعلى بعد 300 كم شمال غرب مدينة أبوسمبل بأسوان
وقال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية الدكتور جاد القاضي، في بيان، إن إحداثيات الهزة الأرضية وقعت على خط عرض 22.91 درجة شمالًا، وخط طول 28.71 درجة شرقًا، وعلى عمق 12 كم.
كما لفت إلى أنه لم يرد إلى المعهد أي بلاغ عن حدوث إصابات أو خسائر في المنشآت حتى الآن جراء تلك الهزة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد مصر.. دولة عربية تسجل هزة أرضية بقوة 3.4 درجة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.