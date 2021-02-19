بيان مهم من الجيش اللبناني بشأن داعش

اصدرت القيادة العامة للجيش اللبناني بيانا مهما بشأن تنظيم داعش الإرهابي حيث تمكنت دورية من مديرية المخابرات في عرسال من توقيف كل من اللبناني (ح.ع) والسوري (م.م).

وأوضح البيان الصادر من الجيش اللبناني ان الشخصين يرتبطان بأفراد الخلية التابعة لتنظيم داعش والتي أُوقف أفرادها بتاريخ 1/2/2021.

وأشار البيان الي ان المتهم السوري (م.م) اعترف بانتمائه للتنظيم الارهابي "داعش" ومشاركته في معارك عرسال ضد الجيش وإطلاق النار على المراكز العسكرية.

وذكر البيان أنه تم التحقيق مع المتهمين بإشراف القضاء المختص.