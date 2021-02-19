ماكرون: الملف الإيراني يمثل تحديا كبيرا للاتحاد الأوروبي وأمريكا

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن إيران بالطبع هي قضية رئيسية للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وأضاف خلال كلمة بمؤتمر ميونيخ للأمن أن إيران مسألة مهمة وتمثل تحديا مشتركا لدول الأطلسي، وتشكل أولوية في الوقت الراهن. ودعا ماكرون للوصول إلى حلول جذرية بشأن منطقة الساحل الإفريقي، والأوضاع في سوريا. وتابع "ندعو إلى حوار مع روسيا بهدف تحقيق السلام"، داعيا إلى شراكة أوروبية أمريكية لتطوير بحوث الفضاء. جاء ذلك بعد عودة الولايات المتحدة بشكل رسمي إلى اتفاقية باريس للمناخ، وذلك بعد انسحابها من الاتفاقية في وقت سابق، بأمر من الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.

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