التقى حفتر.. المبعوث الأممي إلى ليبيا: وقف إطلاق النار أعاد البلاد إلى طريق الوحدة

وصل المبعوث الخاص إلى ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، اليوم إلى بنغازي، في إطار زيارته الأولى لليبيا، حيث التقى بعدد كبير من المسؤولين والفاعلين الليبيين.
وعقد المبعوث الخاص اجتماعا مع المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي وبحضور وفد القوات المسلحة العربية الليبية المشارك في اللجنة العسكرية المشتركة 5+5. واتفقا على أهمية التزام جميع الأطراف في ليبيا بإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021 وتسهيل إجراءها.
وركزت المناقشات في الاجتماع على سبل الإسراع في التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر 2020، بما في ذلك انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة وتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية. كما تم مناقشة سبل تسريع فتح الطريق الساحلي.
وخلال الاجتماع ، أشاد كوبيش بجهود اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 وقال: "إن عملكم الوطني وقراراتكم الشجاعة والتزامكم الراسخ بمواصلة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار لعب دورًا حاسمًا في نجاح ملتقى الحوار السياسي الليبي، وأعاد ليبيا إلى طريق المصالحة والوحدة".
وجدد المبعوث الخاص كوبيش التأكيد على الحاجة الملحة لوقف جميع التدخلات الدولية في ليبيا وأن تحترم جميع الدول قرارات مجلس الأمن الدولي، بما في ذلك حظر الأسلحة، والأهم احترام إرادة الليبيين.
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