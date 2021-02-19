ماكرون: يجب أن تحصل الدول النامية على لقاحات كورونا

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لمساعدة الدول الفقيرة في تأمين جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا.
وقال ماكرون، في كلمة، بمؤتمر ميونيخ للأمن، إنه "يجب تمكين الدول النامية من الحصول على لقاحات كورونا، لا سيما دول القارة الإفريقية.
وتابع الرئيس الفرنسي "التحدي أمام الأوروبيين والأمريكيين هو توفير لقاح كورونا لكل دول العالم".
في سياق آخر، أكد ماكرون ضرورة التوصل إلى حلول جذرية بشأن منطقة الساحل الإفريقي وسوريا وإقليم ناجورنو كاراباخ.
وأشار إلى أن إيران مسألة مهمة وتمثل تحديا مشتركا لدول الحلف الأطلسي.
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