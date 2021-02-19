سعر ومواصفات OPPO Reno 5 الجيل الخامس وموعد إطلاق الهاتف

تستعد شركة أوبو الصينية المتخصصة في الهواتف المحمولة والأجهزة الذكية في إطلاق سلسلة هواتف Oppo Reno 5 الجديدة في مصر خلال شهر فبراير الحالي من العام 2021، حيث سيتم الإعلان عن سلسلة هواتف أوبو الجديدة، والتي تعمل بتقنية الجيل الخامس.

موعد الاعلان عن هواتف أوبو رينو 5

وقد أعلنت شركة أوبو مصر عن موعد إطلاق حفل الإعلان عن هواتفها الذكية الجديدة والتي تحمل اسم أوبو رينو 5، والتي تعمل بنظام الجيل الخامس لشبكات الاتصال، حيث سيتم إطلاق أوبو رينو 5 والإعلان عنها يوم الثلاثاء الموافق الثالث والعشرين من شهر فبراير الحالي، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، حيث ستقوم أوبو بنقل البث المباشر لفاعلية الإعلان عن هواتف أوبو رينو 5 الجديدة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بشركة أوبو.

وتعد هواتف أوبو رينو 5 هو أول هواتف من شركة أوبو تعمل بنظام الجيل الخامس للاتصال، حيث ستساعد هذه الهواتف على تقديم الاتصال فائق السرعة، كما أنها تأتي بتكنولوجيا ومعدات رائدة في مجال الاتصال، وسيكون شعار شركة أوبو هذا العام هو: “التكنولوجيا للبشرية، اللطف للعالم”.

مواصفات OPPO Reno 5

ومن المقرر أن يأتي جهاز أوبو رينو 5 بمعالج سناب دراجون 720G بتكنولوجيا 7 نانو، وبالنسبة لحجم التخزين فستكون هواتف أوبو الجديدة بسعة 128 جيجا بايت، بالإضافة إلى رام بسعة 8 جيجا، كما ستكون الهواتف بها كاميرا خلفية رباعية بحجم 64 ميجابكسل، و8 ميجا بيكسل، و2 ميجا بيكسل، و2 ميجا بيكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية 32 ميجا بيكسل.

أما عن شاشة هواتف أوبو رينو 5 فستكون الشاشة بسعة 6.4 بوصة، وبدقة Full HD، كما أنها تحتوي على ثقب صغير للكاميرا الأمامية.

وستكون بطارية هواتف أوبو رينو 5 الجديدة بسعة 4300 مللي أمبير، كما أن هواتف أوبو الجديدة تأتي بنظام تشغيل أندرويد 11.

سعر OPPO Reno 5 الجيل الخامس

وبحسب التسريبات المتداولة عن أسعار أوبو رينو 5 الجيل الخامس فإنه من المتوقع أن يكون سعر الهاتف OPPO Reno 5 الجيل الخامس هو 8000 جنيه مصري، فيما ستقوم شركة أوبو بإطلاق هاتف أوبو رينو 5 الجيل الرابع بسعر حوالي 6000 جنيه مصري.

ومن المقرر أن يتم طرح هواتف أوبو رينو 5 الجديدة خلال الأيام القليلة القادمة من خلال منصات الشراء الالكتروني، وفي المحلات للتجار.