طريقة فتح حساب ثاني في بنك الراجحي 1442 والشروط المحدد 

طريقة فتح حساب ثاني في بنك الراجحي 1442 والشروط المحددة، يهتم العديد من عملاء بنك الراجحي حول معرفة الخطوات الصحيحة التي تساعدهم في فتح حساب ثاني في بنك الراجحي لكي يتمكنوا من إنهاء العديد من بعض المعاملات المالية، وبالتالي ينبغي أن يكون لهم حساب آخر في بنك الراجحي حيث يعتبر هذا البنك من أفضل البنوك الموجودة داخل المملكة السعودية، ويقوم بتقديم العديد من المميزات الهامة لجميع العملاء ولكن بعد توافر جميع الشروط التي قام بتحديدها بنك الراجحي، لهذا سوف نتعرف من خلال السطور القادمة على طريقة فتح حساب ثاني في بنك الراجحي.

فتح حساب ثاني في بنك الراجحي

يمكن للجميع الآن فتح حساب ثاني في بنك الراجحي داخل المملكة السعودية لجميع المواطنين والمقيمين داخل البلاد وذلك من خلال الموقع الرسمي عبر الانترنت من خلال اتباع الخطوات التي سوف نوضحها لكم من خلال السطور القادمة وهي كالآتي:

في الخطوة الأولى يتم الولوج إلى موقع بنك الراجحي ثم الضغط على فتح حساب واختيار فتح حساب جاري في البنك بعد ذلك سوف تظهر لك هذه الصفحة جديدة تقوم بالضغط على فتح الحساب الثاني في البنك بعد الاطلاع على الشروط والأحكام، بعد ذلك تبدأ بكتابة البيانات المطلوبة منك بشكل صحيح والتي تتضمن نوع الهوية ورقم الإقامة

وتضيف رقم الجوال وتتأكد من كتابته بشكل صحيح وتحدد الجنسية وتضيف البريد الإلكتروني، بعد ذلك تقوم بتحديد المبلغ المتوقع في عملية واحدة في الشهر بعد ذلك تبدأ بـ إضافة رمز التحقق والضغط على كلمة التالي وبعد أن تقوم بإضافة جميع البيانات المطلوبة منك بشكل صحيح تقوم بالضغط على تقديم الطلاب وبالتالي تكون قد تمكنت من فتح حساب آخر في بنك الراجحي، ويمكن معرفة طريقة فتح حساب في بنك الراجحي للمقيمين بخطوات سهلة للغاية.

شروط فتح حساب آخر في بنك الراجحي

أولا يجب أن تكون الهوية الوطنية سارية المفعول وأن يكون عمر المتقدم الذي يريد فتح هذا الحساب أكثر من 15 عام وأن يستكمل باقي إجراءات التسجيل فلا يوجد حفظ أو متابعة فيما بعد، ويضيف البريد الوطني الإلكتروني بشكل صحيح بالإضافة إلى أهمية أن يكون مسجل في خدمة أبشر لكي يتمكن من التسجيل وتوثيق معلومات حسابك المصرفي الجديد.

يجب أن يكون رقم الجوال الذي يتم استخدامه صادر من إحدى مزودي الخدمة بالمملكة السعودية حيث لا يتمكن العميل من الاستفادة من جميع الخدمات والصلاحيات إلا بعد إضافة التوقيع المعتمد بعد زيارة الفرع الرئيسي لبنك الراجحي، ويقوم بالإقرار أنه لا ينشغل هو وأحد أقارب من الدرجة الأولى أى مناصب سياسية في الدولة، وذلك في المرتبة الرابعة عشر بالنسبة للمدنيين أو مرتبة اللواء بالنسبة للعسكريين كما يمكنكم معرفة ايبان الراجحي الكترونيا بالتفصيل.