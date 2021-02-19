أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يعزي بوفاة اللواء أحمد حماد

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة اللواء أحمد حمادبعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين أبو راس، برقية عزاء ومواساة بوفاة اللواء أحمد حماد قائد حماد، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني والمجتمعي وخدمة الوطن.

وأشار الشيخ صادق إلى التاريخ الوطني الزاخر الذي تركه الفقيد أحمد حماد من خلال تقلده العديد من المناصب العسكرية، حيث عمل مديراً للقضاء العسكري في محافظة إب، ثم مديراً للمباحث العسكرية، ومن ثم عضواً لمجلس النواب.

وأعرب رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن خالص تعازيه ومواساته القلبية لأسرة الفقيد وجميع أقربائه ومحبيه وكافة آل حماد بهذا المصاب.. سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنآ إليه راجعون " .