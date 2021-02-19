لامست بتكوين رأسمال سوقي عند تريليون دولار، إذ بلغت ذروة قياسية جديدة، الجمعة، متحدية تحذيرات محللين من أنها ليست من أساسيات الاقتصاد وتحوط ضعيف من التراجع في أسعار الأسهم.

وقفزت أكثر العملات المشفرة رواجا في العالم إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق فوق 54 ألف دولار، مما يجعلها على مسار تحقيق قفزة أسبوعية 11 بالمئة. وصعدت بتكوين منذ بداية الشهر 64 بالمئة تقريبا، وكانت مرتفعة 5.5 بالمئة في أحدث تعاملات إلى 54 ألفا و405 دولارات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بتكوين تبلغ تريليون دولار.. وتصعد إلى ذروة جديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.