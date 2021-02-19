عاجل .. بايدن : علينا التصدى لأنشطة إيران المزعزعة لاستقرار الشرق الأوسط

جدة - نرمين السيد - وشدد بايدن خلال كلمته، بمؤتمر ميونخ للأمن، الذى يُعقد افتراضيا بسبب جائحة كورونا، على أنه يجب منع المنظمات الإرهابية من الوصول لأسلحة نوعية.
وتابع بايدن "نسعى لإعادة تفعيل آلية 5+1 للتفاوض مع إيران".
وأكد بايدن أنه يجب أن تتوقف إيران عن نشاطها المزعزع للاستقرار فى الشرق الأوسط.
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