عاجل .. بايدن : علينا التصدى لأنشطة إيران المزعزعة لاستقرار الشرق الأوسط

جدة - نرمين السيد - وشدد بايدن خلال كلمته، بمؤتمر ميونخ للأمن، الذى يُعقد افتراضيا بسبب جائحة كورونا، على أنه يجب منع المنظمات الإرهابية من الوصول لأسلحة نوعية.

وتابع بايدن "نسعى لإعادة تفعيل آلية 5+1 للتفاوض مع إيران".

وأكد بايدن أنه يجب أن تتوقف إيران عن نشاطها المزعزع للاستقرار فى الشرق الأوسط.