عاجل .. بايدن : بوتين يسعى إلى إضعاف التحالف الأوروبى

جدة - نرمين السيد - اتهم الرئيس الأمريكى، جو بايدن، نظيره الروسى، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، بالسعى إلى إضعاف التحالف الأوروبى، مؤكدا دعم الولايات المتحدة "لوحدة أراضى أوكرانيا"، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".





وأكد بايدن، فى كلمته بمؤتمر ميونخ للأمن، أن الولايات المتحدة الأمريكية ملتزمة بحلف شمال الأطلسى "الناتو". وشدد بايدن، على أن أى هجوم على عضو فى الناتو هو هجوم على الولايات المتحدة، مشددا على أن بلاده مهتمة بتعزيز الشراكة بين ضفتى الأطلسى.

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