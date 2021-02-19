مصرع نحو 50 شخصا جراء الصقيع فى أمريكا

جدة - نرمين السيد - وبحسب صحيفة "واشنطن بوست"، لقى ما لا يقل عن 47 شخصا مصرعهم فى البلاد منذ يوم الأحد، 30 منهم فى ولاية تكساس، إلا أن الصحيفة نوهت بأن العدد الحقيقى للضحايا "أعلى من دون أى شك".

وفى وقت سابق تم الإبلاغ عن حوالى 37 حالة وفاة نتيجة الطقس البارد والثلجى الذى اجتاح الولايات المتحدة.

ولفتت الصحيفة إلى أن بعض الوفيات نجمت بسبب التسمم بأول أكسيد الكربون أثناء التدفئة والبعض الآخر من انخفاض حرارة الجسم أو بسبب الحوادث ومعظم الضحايا لم يتم التعرف عليهم بعد.

وتشهد الولايات المتحد موجة برد قاسية وأشدها فى تكساس، إذ أسفر تساقط الثلوج فى جنوب الولايات المتحدة عن انقطاع الكهرباء عن أكثر من 5 ملايين شخص، بينهم أكثر من 4.3 مليون فى تكساس.