نائبة تونسية : الغنوشى يدفع البلاد إلى الهاوية

جدة - نرمين السيد - اتهمت القيادية فى التيار الديمقراطى والنائب عن الكتلة الديمقراطية سامية عبو، رئيس البرلمان التونسى وزعيم النهضة الإخوانية، راشد الغنوشى، بدفع البلاد إلى الهاوية عن طريق رئيس الحكومة هشام المشيشى، على خلفية الأزمة الراهنة حول التعديل الوزارى بين رأسى السلطة التنفيذية.





وقالت عبو، حسبما نقلت قناة "العربية- الحدث"، اليوم الجمعة، "إن المشيشى لا سلطة له"، معتبرة "أنه مجرد أداة ضعيفة لدى حزامه السياسى الذى تقوده النهضة".

كما وصفت هذه الحركة بـ"المافيا التى تتحكم فى القضاء والأمن بالبلاد"، وفق تعبيرها، مشيرة إلى أن تونس تحولت معها إلى "دولة العصابات".

إلى ذلك، رأت المتحدثة أن "كل حزب يمد يده إلى حركة النهضة للتمكن من البلاد هو شريك فى الإجرام"، نافية ما تردد من أنباء حول دخول حزبها فى مفاوضات معها لإعداد حكومة بديلة للمشيشى.

كما حذرت من أن يتحول الحوار الوطنى الذى تعتزم المنظمات الوطنية إطلاقه لحلحلة الأزمة الراهنة، إلى وسيلة لإنقاذ المنظومة الفاسدة التى تقودها النهضة وزعيمها الغنوشى، مشددة على "أن المطلوب اليوم هو إنقاذ تونس من هذه الحركة".

يذكر أن العديد من الانتقادات وجهت إلى الغنوشى مؤخرا على خلفية دعمه للمشيشى فى وجه الرئيس قيس سعيد، ما زاد المشهد السياسى فى البلاد تعقيدا.

وأكد النائب مروان فلفال، أمس الخميس، أن أكثر من 100 نائب وقعوا على عريضة سحب الثقة من رئيس البرلمان من أجل إقالته.