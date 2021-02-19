المبعوث الأممى والمشير حفتر يؤكدان أهمية إجراء الانتخابات بموعدها فى ليبيا

جدة - نرمين السيد - عقد المبعوث الأممى إلى ليبيا، يان كوبيش، اليوم الجمعة، خلال زيارته لبنغازى، اجتماعا مع المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطنى الليبى، وبحضور وفد القوات المسلحة العربية الليبية المشارك فى اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.





وحسبما أفادت بوابة إفريقيا الإخبارية، اتفق المشير حفتر والمبعوث الأممى، على أهمية التزام جميع الأطراف فى ليبيا بإجراء الانتخابات الوطنية فى 24 ديسمبر 2021 وتسهيل إجرائها. وبحسب البوابة ركزت مناقشات حفتر وكوبيش، فى الاجتماع على سبل الإسراع فى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع فى 23 أكتوبر 2020، بما فى ذلك انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة وتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، كما تم مناقشة سبل تسريع فتح الطريق الساحلى. وأشاد كوبيش بجهود اللجنة العسكرية المشتركة "5 + 5" وقال: "إن عملكم الوطنى وقراراتكم الشجاعة والتزامكم الراسخ بمواصلة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار لعب دورًا حاسمًا فى نجاح ملتقى الحوار السياسى الليبي، وأعاد ليبيا إلى طريق المصالحة والوحدة". وجدد المبعوث االأممى، التأكيد على الحاجة الملحة لوقف جميع التدخلات الدولية فى ليبيا، وأن تحترم جميع الدول قرارات مجلس الأمن الدولى، بما فى ذلك حظر الأسلحة، والأهم احترام إرادة الليبيين.

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