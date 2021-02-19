عاجل .. ماكرون يدعو لإعادة بناء الهيكلية الأمنية بحلف شمال الأطلسى

جدة - نرمين السيد - وأضاف ماكرون، فى كلمته بمؤتمر ميونخ للأمن "علينا التوصل مع الشركاء لحل مناسب للملف النووى الإيرانى". وقال ماكرون إنه على أوروبا وأمريكا العمل لمساعدة الدول الفقيرة لتحصيل لقاحات كورونا. وشدد الرئيس الفرنسى على أنه "على أوروبا وأميركا العمل سويا من أجل الأمن والمناخ".

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