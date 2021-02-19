بعد تصريحاتها المثيرة للجدل.. رد قاسٍ من مقتدى الصدر على رغد صدام حسين

علَّق زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، على حديث "رغد صدام حسين"، بشأن إمكانية عودتها إلى الحياة السياسية العامة، قائلا: "لا مكان للبعث الصدَّامي في عراقنا الحبيب، ولو بثوب آخر، فنحن لهم بالمرصاد".

وأضاف الصدر، في بيان له: "فما زلنا نتذكر المجازر الصدامية والمقابر الجماعية، وقطع الآذان والأيدي، وقتل العلماء، وما ذلك عنكم بخفي".

وواصل: "وإننا وإن كنا ممن يرى أن أغلب الطبقة السياسية الحالية ليست بعيدة عن الفساد، إلا أن ذلك لا يعني عودة العفالقة فكلاهما عدو للعراق وشعبه".

وظهرت "رغد" مؤخرا، في مقابلة على قناة "العربية"، وأحدثت ضجة سياسية وشعبية في العراق؛ عندما ألمحت بإمكانية العودة إلى الحياة السياسية، خلال الفترة المقبلة.