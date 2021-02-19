البيت الأبيض: لا نخطط لرفع العقوبات عن إيران

قال البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة قبلت عرضا أوروبيا للتوسط حول الحوار مع إيران، وفقا لوكالة "رويترز".

وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، أن أمريكا ليس لديها خطط لرفع عقوبات "سناب باك"، المفروضة على إيران، على خلفية الانضمام إلى المحادثات مع أوروبا بشأن الملف النووي الإيراني.

وأشارت المسؤولة الأمريكية، إلى أنه لا توجد خطط حاليا لاتخاذ خطوات إضافية بشأن إيران قبل إجراء محادثات دبلوماسية.

وفي وقت سابق، قال مسؤول أوروبي، إن الاتحاد الأوروبي يعمل على ترتيب اجتماع غير رسمي مع الدول الأطراف بالاتفاق النووي الإيراني، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة أبلغت الاتحاد الأوروبي بقبولها دعوته للمشاركة في الاجتماع.