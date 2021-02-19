دولة عربية تسجل أكثر من 2000 إصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن تسجيل 2255 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأوضحت الصحة اللبنانية أن إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية الجائحة وحتى الآن ارتفع الى 351048 إصابة.

وسجلت الصحة اللبنانية في تقرير لها عن الوضع الوبائي في البلاد 51 حالة وفاة خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد منذ تفشي الفيروس وحتى الآن إلى 4257 حالة وفاة.

وأوضحت الصحة اللبنانية أنه تم رصد تعافي 2193 خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي حالات التعافي في البلاد منذ بداية الأزمة وحتى الآن الى 260390 حالة.