كيفية التقديم للحصول على قرض المرابحة المرنة بدون تحويل راتب ويصل إلى ربع مليون ريال، يعتبر قرض المرابحة المرنة من أسرع القروض التي يمكن الحصول عليها، حيث يتم هذا القرض بدون عملية تحويل الراتب، ويقوم بتوفير هذا القرض شركة المرابحة المرنة من داخل المملكة العربية السعودية .



أولا لا بد من زيارة موقع شركة المرابحة المرنة وتسجيل الدخول.

من خلال الإنترنت يتم اختيار طلب التقديم.

كتابة كافة البيانات المطلوبة حتى يتم قبول الطلب.

وعندما تتم الموافقة على الطلب يتم إرسال رسالة إلى العميل، وبعدها يتجه إلى أقرب فرع بالنسبة لشركة المرابحة المرنة.

يجب التأكد من صحة البيانات والمعلومات الشخصية بعد كتابتها .

كيفية التقديم للحصول على قرض المرابحة المرنة بدون تحويل راتب ويصل إلى ربع مليون ريال

وضعت شركة المرابحة المرنة التي بداخل المملكة العربية السعودية بتوفير أسهل قرض يمكن الحصول عليه من غير تحويل الراتب.

ولكن هناك بعض الشروط التي يجب أن تتوافر لكي يتم الحصول على القرض من بينها أن يكون الشخص المتقدم للحصول على القرض لا يقل الراتب الشهري له عن 3000 ريال سعودي ولكن هذا بالنسبة للموظف الحكومي.

أما بالنسبة للقطاع الخاص لا بد أن يكون الراتب الشهري للشخص المتقدم لا يقل عن 6000 ريال سعودي فقط.

لا بد أن يكون الشخص المتقدم للحصول على القرض معتمد بالنسبة لشركة المرابحة المرنة ويكون الاعتماد موثق من الشركة، سواء كان من موظفي القطاع الخاص أو القطاع الحكومي.

لا بد أن يكون عمر الشخص المتقدم للحصول على القرض لا يقلل عن 18 عام، حتى لا يحتاج إلى كفيل للحصول على القرض ويتم في أسرع وقت ممكن.

يجب تقديم كافة الأوراق المطلوبة لكي تتم الموافقة على القرض، ومن خلال الموقع يتطلب منك كافة البيانات الشخصية والأوراق المطلوبة.

شروط الحصول على قرض المرابحة المرنة

في نهاية هذا المقال نكون قد تعرفنا على أسرع وافضل القروض قرض يمكن الحصول عليه من شركة المرابحة المرنة بالمملكة العربية السعودية، إلى جانب تعرفنا على كافة الشروط والأوراق المطلوبة للحصول على القرض، ويجب تأكد العميل من كافة البيانات المطلوبة لعدم حدوث خطأ في التسجيل.