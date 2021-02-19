شروط الحصول علي إعفاء مصرف الراجحي للمواطنين والمقيمين 1442

يقدم بنك الراجحي بالمملكة العربية السعودية كثير من الخدمات التي يبحث عنها كثير من المواطنين السعوديين والمقيمين في المملكة، ومن ضمن الخدمات التي يقدمها البنك إعفاء مصرف الراجحي، وأيضا يقدم تمويلات شخصيه بدون كفيل وبدون تحويل الراتب الشهري، ويتميز تمويلات مصرف الراجحي بأنه تمويل إسلامي مطابق للشريعة الإسلامية وتعاليم الدين الإسلامي، فقد يبحث الكثير من العملاء عن ذلك الخدمة وقد يقدمها المصرف بشروط محددة ويمكن الحصول علي الإعفاء بطريقتين، حيث أن الطريقة الأولي يلزم فيها توافق الشروط التي حددها المصرف من أجل الحصول علي إعفاء مصرف الراجحي، والطريقة الثانية هي بتقديم خطاب الي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود (أدام الله عزه في المملكة) عبر بوابة الديوان الملكي تطالب فيه بإعفاء الراجحي وذلك نظراً للظروف المادية السيئة التي تمر بها، ولذلك تابعوا معانا باقي المقال حيث نوضح لكم الشروط اللازمة للحصول علي إعفاء بنك الراجحي من المصرف، كما نعرفكم علي طريقة وشروط التقديم من أجل الحصول علي قرض من مصرف الراجحي.

أن يكون عمر المتقدم لتمويل مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية لا يقل عن 24 عاما، ولا يذيد عن 60 عاما مع نهاية سداد اخر قسط. راتب العميل الشهري كحد أدنى 2000 ريال سعودي. الحد الأدنى من العمل لا يقل عن شهر بالقطاع العام أو الخاص. توافر كل المستندات والأوراق المطلوبة من مصرف الراجحي للحصول على تمويل.

طريقه الحصول على قروض مصرف الراجحي السعودي

يقدم مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية تمويل شخصي للمواطنين والمقيمين في المملكة، وهناك مجموعة من الخطوات لكي يتم الحصول على قروض مصرف الراجحي فلا بد من تقديمه بتوفير كل الشروط والمستندات المطلوبة، واتباع الخطوات لكي يتم قبول طلب التمويل، وهي كالتالي.

يجب الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني لبنك الراجحي بالمملكة العربية السعودية.

قم بتقديم صوره من الهوية الشخصية الوطنية، والمقيمين صوره من الإقامة.

قم بتقديم صوره من الموهل الدراسي التعليمي.

يجب تقديم خطاب من جهة العمل، بيان تفصيلي عن الراتب الشهري، المسمي الوظيفي.