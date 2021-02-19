موعد مباراة برشلونة وقادش والقنوات الناقلة في الدوري الأسباني

الجريح برشلونة يستضيف قاديش على ملعبه الكامب نو في الجولة الرابعة والعشرين من مباريات الدوري الأسباني الذي يتواجد الفريق الكتالوني في المركز الثالث في جدول ترتيبه قبل انطلاق مباريات تلك الجولة، وبفارق تسع نقاط عن المتصدر أتلتيكو مدريد، وفارق ثلاث نقاط عن ريال مدريد حامل اللقب وصاحب المركز الثاني، ويأمل الفريق الكتالوني في لعق جراحه على حساب فريق قادش الساعي لتكرار انتصاره التاريخي أمام البلوغرانا الذي حققه ذهابا في الجولة الثانية عشر على ملعبه بهدفين مقابل هدف وحيد سجله ألكالا لاعب قادش بالخطأ في مرمى فريقه الذي تكفل كلا من خمينيز والمخضرم نيجريدو بتسجيل هدفيه في اللقاء، وسيقام موعد مباراة برشلونة وقادش يوم الأحد 21 فبراير 2021 في الرابعة عصرا بتوقيت مكة المكرمة.

الفريق الكتالوني برشلونة في مهمة صعبة ضد قادش ساعيا لتحقيق فوز يتناسى به الخسارة الثقيلة التي ألمت به في آخر مبارياته أمام باريس سان جيرمان في مباراة أقيمت بذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا في الكامب نو معقل البلوغرانا الذي تقدم بهدف في المباراة عن طريق ميسي من ركلة جزاء، قبل أن تتلقى شباكة أربعة أهداف عن طريق مبابي الذي سجل هاتريك، بالإضافة لهدف سجله مويس كين ليتنتهي المباراة بتفوق الفريق الفرنسي برباعية مقابل هدف ويصعب المهمة على البارسا في مباراة الإياب، ويأمل رفاق كومان في استعادة مسار الانتصارات التي كان آخرها في الليغا الجولة الماضية أمام ديبورتيفو ألافيس، وذلك حين دك البلوغرانا شباك ضيفهم بخماسية تكفل بتسجيلها ترينكاو “هدفين”، ميسي “هدفين”، وفيرير مقابل هدف سجله ريوخا.

فريق قادش يدخل مباراته أمام برشلونة وهو يعاني من الهزائم المتتالية بنتائج ثقيلة في الدوري الأسباني، حيث تلقى الفريق ثلاث هزائم متتالية في الليغا مؤخرا بدأها بالخسارة على ملعبه أمام متصدر الترتيب أتلتيكو مدريد بهدفين سجلهما نيغريدو مقابل رباعية للروخيبلانكوس سجلها سواريز “هدفين”، ساؤول، ووكوي، ثم تلقى الفريق الخسارة خارج ملعبه أمام ريال سوسيداد بهدف مقابل أربعة، وذلك قبل أن يتلقى خسارة ثقيلة على ملعبه أمام أتلتيك بيلباو برباعية دون رد.

13:00 توقيت جرينتش.

15:00 توقيت مصر.

16:00 توقيت مكة المكرمة.

بي أن سبورت HD3.

تعليق: خليل البلوشي.

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