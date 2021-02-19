ميركل تحدد "الشرط" للتخلص من فيروس كورونا

قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، الجمعة، إن ألمانيا والدول الغنية الأخرى قد تحتاج إلى إعطاء بعض مخزونها من اللقاحات للدول النامية، بالإضافة إلى المال، مشددة على أن "تطعيم العالم بأسره هو وحده الذي سينهي جائحة كورونا".

وأوضحت أنغيلا ميركل، التي تحدثت بعد مؤتمر بالفيديو لقادة مجموعة الدول السبع الكبرى، أنهم "لم يناقشوا النسب المئوية المحددة لمخزون اللقاحات التي ينبغي إعطاؤها للدول الفقيرة".

لكنها قالت للصحفيين: "شددت في مداخلتي على أن الوباء لن ينتهي، حتى يتم تطعيم كل الناس في العالم"، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وفي وقت سابق الجمعة، تعهدت ألمانيا بتقديم مبلغ 1.5 مليار يورو إضافي، لتعزيز توفير اللقاحات للدول الفقيرة، لترتفع بذلك مساهمة سابقة قدرها 600 مليون يورو.

وقال وزير المال الألماني أولاف شولز: "نريد أن نكون واضحين اليوم، نحن نؤازر أكثر الدول فقرا. ستوفر ألمانيا 1,5 مليار يورو إضافي لآلية كوفاكس ومنظمة الصحة العالمية وأطراف أخرى. اللقاحات هي السبيل الوحيد للخروج من الجائحة".

ويأمل برنامج "كوفاكس" في نشر نحو 336 مليون جرعة بحلول نهاية يونيو المقبل، ونحو ملياري جرعة بنهاية العام.