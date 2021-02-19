جدة - نرمين السيد - قال رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، اليوم الجمعة، إن الرئيس الأمريكى جو بايدن أعاد الولايات المتحدة إلى موقعها كـ"قائد للعالم الحر"، فى "خطوة رائعة ساعدت على توحيد الغرب"، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".





وأضاف فى خطابه بمؤتمر ميونيخ للأمن: "كما رأيتم وسمعتم من قبل، عادت أمريكا بلا تحفظ إلى مكانتها كقائدة للعالم الحر وهذا شيء رائع"، فى إشارة إلى خطاب الرئيس الأمريكى فى وقت سابق يوم الجمعة. ويتزامن تصريح رئيس الوزراء البريطانى، مع عودة الولايات المتحدة رسميا إلى اتفاقية باريس للمناخ لتنشيط المعركة العالمية ضد تغير المناخ، إذ تخطط إدارة الرئيس جو بايدن لتخفيضات جذرية فى الانبعاثات خلال العقود الثلاثة المقبلة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جونسون : بايدن أعاد أمريكا لمكانتها كقائد للعالم الحر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.