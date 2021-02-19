عاجل .. البيت الأبيض : لا نخطط لرفع العقوبات عن إيران

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جدة - نرمين السيد - وأكد البيت الأبيض، أنه لن يتخذ خطوات إضافية قبل الحوار مع إيران، مشيرا إلى أن "قبلنا عرضا أوروبيا للوساطة فى الحوار مع إيران".
وأعلن الرئيس الأمريكى، جو بايدن، مساء اليوم الجمعة، عن ضرورة تصدى الولايات المتحدة وحلفائها لأنشطة إيران "المزعزعة للاستقرار فى الشرق الأوسط".
وشدد خلال كلمته، بمؤتمر ميونخ للأمن، الذى عُقد افتراضيا اليوم الجمعة، بسبب جائحة كورونا، على أنه يجب منع المنظمات الإرهابية من الوصول لأسلحة نوعية.
وتابع بايدن "نسعى لإعادة تفعيل آلية 5+1 للتفاوض مع إيران".
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