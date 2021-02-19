وزير الدفاع الأمريكى : مهمة الناتو فى العراق جاءت بطلب من حكومة بغداد

جدة - نرمين السيد - وأضاف أوستن، فى مؤتمر صحفى له "لن نقوم بأى خطوة متسرعة للانسحاب من أفغانستان.. ولن نسمح أن تكون أفغانستان ملاذا للجماعات الإرهابية".
ومن جانبه قال مستشار الأمن الوطنى العراقى، قاسم الأعرجى، إن مهمة حلف الناتو فى العراق استشارية تدريبية وليست قتالية.
وأكد أن حلف الناتو يعمل فى العراق بموافقة الحكومة ومن خلال التنسيق معها.
وأعلن الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج، أمس الخميس، أن حلف شمال الأطلسى، قرر توسيع مهماته فى العراق بزيادة عدد الأفراد بثمانية أضعاف، من 500 حتى أربعة آلاف شخص.
وأشار ستولتنبيرج إلى أن برامج التدريب للناتو ستشمل بفضل هذا القرار المزيد من المؤسسات الأمنية العراقية والمناطق خارج العاصمة بغداد.
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