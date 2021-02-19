جدة - نرمين السيد - نظمت إيبارشية باريس وشمال فرنسا، خلال فترة إجازة نصف العام، لقاءً لفتيان وفتيات المرحلة الإعدادية عبر تطبيق زووم على شبكة الإنترنت، بمشاركة أسقف الإيبارشية الأنبا مارك، وعدد من الآباء الكهنة، تحت عنوان "كيفية الاستفادة من الوقت".





كما عقد لقاء مماثل لشبان وشابات المرحلة الثانوية، على مدى ثلاثة أيام لكل مرحلة. شارك فى اللقائين حوالى 250 من أبناء الإيبارشية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عبر تطبيق زووم.. لقاءات تعليمية لأبناء إيبارشية شمال فرنسا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.