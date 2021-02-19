أبوظبي.. أوهمها بالزواج فأقرضته 450 ألف درهم ثم لجأت للقضاء

لجأت إحدى الفتيات في إمارة أبوظبي إلى القضاء لاسترداد أموالها من أحد الشباب الذي أوهمها بالزواج ولكنه تخلى عن وعوده.
وبحسب وسائل إعلام إماراتية فإن الفتاة أقرضت الشاب مبلغ 450 ألف درهم مقابل الزواج منها ولكنه لم يفعل ذلك.
وقالت الفتاة في دعواتها أمام المحكمة الإماراتية، إن الشاب حصل على المبالغ بعد أن أوهمها أنه يريد تأسيس بيت الزوجية، فيما أكد المشكو أن الشاكية كانت كثيرة الاقتراض والسلف منه، وتجاوز إجمالي المبالغ التي اقترضتها منه 300 ألف درهم، بالإضافة إلى الهدايا التي كان يشتريها لها.
وأضاف المشكو في حقه قائلا: إن كشف الحساب البنكي الذي تستند إليه الشاكية لا يتجاوز مجموع التحويلات به مبلغ 78 ألفا، والتمس الحكم برفض الدعوى.
ولكن جاء حكم المحكمة لصالح الفتاة حيث ألزمت الشاب برد 78 ألف درهم للفتاة الشاكية بعد أن أثبتت تحويل المبلغ ذاته من حسابها البنكي للشاب واعترافه بذلك.
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