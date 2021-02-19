الإمارات.. تحذير شديد اللهجة من الأرصاد

حذر المركز الوطني للأرصاد بالإمارات من الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية لأدنى مستوياتها حيث تنعدم أحيانًا على بعض المناطق الداخلية والساحلية وذلك من الساعة 1 حتى الساعة 10 صباح غدٍ السبت.
كما وجه المركز الإماراتي نداء مهما لمستخدمي الطرق وقائدي السيارات بضرورة أخذ الحيطة والحذر وإتباع إرشادات المرور.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يسود البلاد غدا طقسا غائما جزئيًا إلى غائم أحيانًا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية والشرقية، ورطب ليلًا وصباح الأحد على بعض المناطق الداخلية والساحلية، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة، خاصة على البحر، مثيرة للغبار على بعض المناطق المكشوفة.
وافاد المركز في نشرته اليومية بأن حركة الرياح تكون شمالية غربية / 15 - 30 كم/س، تصل إلى 40 كم/س
وأوضح أن موج البحر في الخليج العربي يكون مضطربا فيما يحدث المد الأول عند الساعة 18:10 والمد الثاني عند 06:48 ، والجزر الأول عند الساعة 13:07 والجزر الثاني عند الساعة 23:20.
أما بحر عمان فيكون خفيف الموج حيث يحدث المد الأول عند 17:30 والمد الثاني عند الساعة 02:11 ، والجزر الأول عند الساعة 10:01 والجزر الثاني عند الساعة 21:03 .
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