"داخلية البحرين" تحذر من طرق خطيرة لسرقة الحسابات البنكية

ذكرت النقيب مريم يوسف بوزيد، رئيس فرع بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية البحرينية، أن طرق الاحتيال متجددة ومتنوعة؛ نتيجة التطور في الوسائل التكنولوجية، إذ أن أغلب طرق الاحتيال في الفترة الأخيرة، تمثلت في سرقة الحساب البنكي لعدة أشخاص، عن طريق اختراق الحساب الإلكتروني الخاص بالشخص، إما عن طريق الاتصال وانتحال شخصية موظف البنك، وطلب رقم رمز التحقق (OTP)، أو من خلال إرسال رسالة نصية، تحتوي على رابط مشبوه، يتم من خلاله اختراق جهاز الشخص.

ونقلت صحيفة "الأيام" البحرينية عن بوزيد أن هناك نوعًا آخر لطرق الاحتيال وهو تلقي الشخص اتصالًا من جهة وهمية أو نشر إعلانات عشوائية في الانترنت تدعي بأنها شركات مرخصة للاستثمار في الأسهم بالخارج وبأن الربح مضمون وعندما يرسل الشخص أمواله إليهم للاستثمار تتم سرقته والتهرب منه، كما يمكن للمحتال أن يمارس بما يعرف بـ«الهندسة الاجتماعية» من خلال التواصل مع عدة أشخاص لإقناعهم بطريقة احتيالية.

وأوضحت النقيب مريم بوزيد، أنه يتم الاجتماع مع الجهات المعنية، ومصرف البحرين المركزي؛ لوضع آلية للحد من جرائم الاحتيال، وزيادة مستوى الأمان، من خلال إرسال رسائل تحذيرية من قبل المؤسسات المصرفية، لعملائها، تجنبًا للوقوع ضحية للاحتيال، كما يتم تزويد إدارة الشؤون الدولية والإنتربول، بالأساليب الإجرامية المستحدثة؛ وذلك لإعداد نشرات الأسلوب الإجرامي (النشرة البنفسجية) التي يتم تعميمها عبر الإنتربول، وتبادل هذه النشرات بين الدول الأعضاء؛ يساعد في الحد من انتشار أي أسلوب إجرامي مستحدث والحد من وقوعه مستقبلًا.

وحذرت النقيب بوزيد من الرد على المكالمات والرسائل المشبوهة ، مشددة على عدم فتح الروابط غير الموثوقة، وعدم التجاوب بالإفصاح عن البيانات الشخصية والمصرفية لأي شخص.

ونوهت بأنه في حال التعرض لعملية احتيال في الحساب البنكي فيجب الاتصال فورًا بالبنك الذي يتم التعامل معه لعمل اللازم وتقديم بلاغ لدى إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية عبر الاتصال على الخط الساخن 992.